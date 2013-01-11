Ефремов говорит, что оппозиция зря сомневается: Соркин - легитимный

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заверяет, что новый председатель Национального банка Украины Игорь Соркин является вполне легитимным, несмотря на то, что представители оппозиции ставят под сомнение процедуру голосования за принятие соответствующего решения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ефремов заявил во время брифинга.

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“Решение Верховной Рады принято. И с момента его принятия и представления председателя руководящему составу он считается легитимным”, - сказал А.Ефремов.

При этом он выразил возмущение, что представители оппозиции мешали голосовать народным депутатам от фракции Партии регионов и вырывали у них из рук карточки для голосования.

Как сообщал УНИАН, лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявил, что оппозиция требует создания спецкомиссии для расследования факта неперсонального голосования за назначение председателя НБУ.