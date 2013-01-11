Ефремов божится, что не писал СМС-ок «кнопкодавам»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ефремов заявил на брифинге, комментируя фотографию, на которой одна из депутаток от фракции Партии регионов написала СМС-сообщение, в котором говорится, что А.Ефремов дал распоряжение голосовать ей за отсутствующего коллегу.

А.Ефремов сказал, что не знает ничего о данном смс-сообщении.

Он подчеркнул, что никому не давал таких распоряжений, поскольку у него даже времени на это не было.

“Я вчера был целый день на совещании у Рыбака”, - сказал он.