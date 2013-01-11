Ефремов божится, что не писал СМС-ок «кнопкодавам»
14:32, 11 января 2013Политика
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Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заверяет, что никого из депутатов своей фракции не заставлял голосовать по кадровым решениям за отсутствующих народных депутатов.
Ефремов говорит, что указаний не давал / Фото: Украинская правда
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ефремов заявил на брифинге, комментируя фотографию, на которой одна из депутаток от фракции Партии регионов написала СМС-сообщение, в котором говорится, что А.Ефремов дал распоряжение голосовать ей за отсутствующего коллегу.
А.Ефремов сказал, что не знает ничего о данном смс-сообщении.
Он подчеркнул, что никому не давал таких распоряжений, поскольку у него даже времени на это не было.
“Я вчера был целый день на совещании у Рыбака”, - сказал он.
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