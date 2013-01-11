Власенко просит генпрокурора проверить Лавриновича на коррупцию

Как передает корреспондент УНИАН, этот депутатский запрос зачитал председатель Верховной Рады Владимир Рыбак на заседании парламента.

Справка УНИАН. 13 декабря 2012 года пресс-служба Министерства юстиции сообщила, что ведущая международная юридическая фирма «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP» не нашла доказательств политической мотивации в приговоре экс-премьер-министру Юлии Тимошенко.

В ответ в Объединенной оппозиции «Батькивщина» заявили, что «эта фирма была нанята правительством в апреле 2012 года для оценки хода суда по «газовому» делу в отношении Ю.Тимошенко. Вокруг этой фирмы сразу возник скандал, поскольку неоднократно заявлялось, что стоимость контракта составляет всего 12 тысяч долларов, при этом никакие дополнительные расходы не возмещаются». Вместе с тем, отмечают в «Батькивщине», «только сам перелет команды юристов «Скадден» из Вашингтона в Киев - а таких перелетов были около десяти - стоит ориентировочно 15 тысяч долларов США. Таким образом, стоимость лишь перелетов в десятки раз превысила задекларированную правительством стоимость контракта. Юристы же «Скадден» неоднократно отказывались ответить на вопрос, кто оплачивал разницу и соответственно кто является фактическим заказчиком этой работы».

Также в «Батькивщине» отмечали, что «эти американские юристы неоднократно заявляли, что в свою команду они не привлекали специалистов по украинскому праву. То есть, по каким критериям оценивались нормы украинского права, если ни один специалист не был привлечен, - до сих пор неизвестно».

Тем не менее, говорится в заявлении, даже эти «абсолютно предвзятые» юристы в действительности вынуждены были признать в своем отчете «абсолютно очевидные вещи, которые пресс-служба Минюста скрыла:

1. Суд над Ю.Тимошенко не был справедливым и не отвечал базовым международным стандартам.

2. Ю.Тимошенко была арестована и содержалась под стражей незаконно и с нарушением базовых международных стандартов.

3. Ю.Тимошенко была лишена элементарных возможностей реализовать свое право на защиту».