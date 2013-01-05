В Кабмине обнародовали график, когда можно попасть на прием к министрам

Правительство разработало график личного приема граждан членами Кабинета министров Украины.

График опубликован в газете «Урядовий кур’єр».

Согласно графику, первый вице-премьер-министр Украины (в сферах аграрной политики и продовольствия, экономического развития, торговли, социальной политики, финансов, доходов и сборов) будет принимать граждан в первый вторник четного месяца.

Вице-премьер-министр Украины (в сферах экологии, природных ресурсов, энергетики, угольной промышленности и промышленной политики) - во второй вторник нечетного месяца.

Вице-премьер-министр Украины (в сферах инфраструктуры, регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства) - во второй четверг нечетного месяца.

Вице-премьер-министр Украины (в сферах культуры, образования, науки, молодежи, спорта и здравоохранения) - в третий вторник парного месяца.

Министр Кабинета министров Украины - во второй вторник парного месяца.

Министр аграрной политики и продовольствия - в первый понедельник нечетного месяца.

Министр внутренних дел - в второй понедельник нечетного месяца.

Министр доходов и сборов - в первый вторник нечетного месяца.

Министр экологии и природных ресурсов - в третий понедельник нечетного месяца.

Министр экономического развития и торговли - в четвертый понедельник нечетного месяца.

Министр энергетики и угольной промышленности - в первую пятницу нечетного месяца.

Министр иностранных дел - во вторую пятницу нечетного месяца.

Министр инфраструктуры - во вторую пятницу парного месяца.

Министр культуры - в третью пятницу нечетного месяца.

Министр обороны - в первый понедельник парного месяца.

Министр образования и науки, молодежи и спорта - в второй понедельник парного месяца.

Министр здравоохранения - в третий понедельник парного месяца.

Министр промышленной политики - в первую пятницу парного месяца.

Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства - во второй четверг парного месяца.

Министр социальной политики - в четвертый понедельник парного месяца.

Министр финансов - в третью пятницу парного месяца.

Министр юстиции - в четвертую пятницу парного месяца.