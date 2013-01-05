Янукович надеется выйти на новый уровень отношений с Испанией
10:56, 05 января 2013Политика
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Президент Украины Виктор Янукович надеется, что отношения между Украиной и Испанией в этом году получат новое измерение.
Янукович поздравил испанского короля с юбилеем
Как сообщает пресс-служба Президента, об этом говорится в поздравлении В.Януковича Королю Испании Хуану Карлосу I по случаю юбилея.
В поздравлении говорится: «Ваше Величество! От имени народа Украины и от меня лично примите искренние поздравления по случаю Вашего 75-летия. Хотел бы пожелать Вам, Ваше Величество, крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в Вашей ответственной деятельности. Уверен, что традиционно дружественные отношения, которые сложились между Украиной и Испанией, будут способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества и в этом году получат новое измерение. Прошу принять заверения в моем глубоком уважении».
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