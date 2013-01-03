В Институте Шалимова требуют уволить главврача «за некомпетентность»

Об этом говорится в переданном УНИАН письме сотрудников института.

В нем отмечается, что увольнения В.Черного они требуют «из-за некомпетентности и несостоятельности обеспечения бесперебойной работы клиники, грубости и циничного отношения к сотрудникам и пациентам, создания невыносимого морального климата в Институте и разрушения его имиджа».

«Нам надоело систематическое попрание демократических принципов, бесконтрольное распределение материальных ресурсов, отождествление администрации заведения с одним лицом и оценка сотрудников не по профессиональным качествам, а за личную преданность кому-либо, кроме дела», - подчеркивают в обращении сотрудники заведения.

Они также утверждают, что В.Черный, прикрываясь именами своих «высоких покровителей» в органах государственной власти, создал в институте «атмосферу запугивания и нетерпимости среди врачей, а также грубого нарушения прав пациентов».

По убеждению сотрудников института, все это делается с целью «прикрыть свой волюнтаризм в определении перечня и количества тендерных заказов и поставок по разовым договорам».

Ситуацию, которая сложилась в институте, авторы письма называют «разрушением памяти академика Шалимова». Ученые-врачи просят руководство заведения хлопотать перед соответствующими органами об увольнении В.Черного с должности заместителя директора института и никаких других компромиссов в этом вопросе коллектив института не собирается принимать.

В то же время сайт института, где размещен полный текст соответствующего письма, в настоящее время не работает.

Комментария у В.Черного УНИАН пока тоже не удалось получить, поскольку в его приемной сначала сообщали, что он на совещании, а затем посоветовали обращаться уже на следующий день.