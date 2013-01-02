Спикер говорит, что мову могут вынести и на референдум

Об этом заявил спикер Верховной Рады Владимир Рыбак в эфире 5 канала.

"Есть сегодня Конституция. Давайте выполнять Конституцию. Есть украинский язык. Русский язык - не язык национальных меньшинств. Половина на половину сегодня говорят. И сегодня надо же определиться. Идут наработки Конституционной ассамблеи. В Конституции этот вопрос будет рассматриваться", - цитирует Рыбака Украинская правда.

"Надо будет чтобы специалисты садились, ученые, специалисты, общественные организации... Будут вопросы, которые будут рассматриваться много-много раз", - добавил политик.

При этом Рыбак уточнил, что "понимание если не будет, то нужно будет некоторые вопросы выносить на референдум, может быть и языковой вопрос".