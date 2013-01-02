Рыбак говорит, что все фракции ВР готовят совместное заявление по евроинтеграции

Об этом заявил спикер Верховной Рады Владимир Рыбак в эфире 5 канала, пишет Украинская правда.

"Евроинтеграция у всех пяти партий, которые прошли в парламент, это один из главных вопросов. И здесь никаких разногласий нет", - заверил он, добавив, что Партия регионов свою позицию по этому вопросу не меняет.

"И здесь, пожалуй, будет совместное заявление по этому вопросу всех фракций. Сейчас рассматривается этот вопрос", - сообщил спикер.

При этом Рыбак уточнил, что "эксперты работают над вопросом Таможенного союза".

"Они дадут свои рекомендации. Они дадут свои разъяснения для депутатов. Придет время, будем рассматривать этот вопрос", - заявил он.

"Украина никакой заявки никуда не направляла... Этот вопрос изучается. И сегодня вопрос вступления Украины в Таможенный союз не стоит. Сказать, что только Европейский союз, или только Таможенный союз никто не может. Надо изучать это очень тщательно", - заверил политик.