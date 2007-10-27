Ехануров: в парламентском большинстве должна быть Партия регионов

Член партии «Народный Союз Наша Украина», бывший премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ считает, что в парламентской коалиции должна быть Партия регионов. Об этом он заявил в интервью "Контрактам".

По словам Ю.ЕХАНУРОВА, «Украина разделена на две разных модели идентичности: европейскую, которую исповедует "Наша Украина", и евразийскую - Партии регионов. Именно эти две политических силы должны найти формулу сосуществования на основе патриотизма и демократических ценностей».

Как отметил представитель «Нашей Украины», «у нас существовала договоренность с БЮТ о том, что мы будем вместе работать в парламенте. Но мы также должны быть открытыми для тех, кто хочет быть в коалиции. В первую очередь это, конечно, Блок Литвина. Также в большинстве должна быть и ПР. И я настаиваю на том, чтобы привлечь ее к переговорному процессу. Все-таки они выиграли эти выборы, хоть и рискуют остаться на обочине».

По мнению Ю.ЕХНУРОВА, в коалиции нет места только коммунистам. Он считает, что надо сделать выводы из прошлых выборов и прошлых политических баталий - разделение на "свой-чужой" по территориальному признаку опасно эксплуатировать.

При этом он считает, что заявления со стороны БЮТ и некоторых представителей Блока НУ-НС против коалиции с ПР - это ошибка. "Если нас поддержат и Блок Литвина, и ПР, мы докажем всем украинцам, что их голоса не пропали". Кроме того, заявил Ю.ЕХАНУРОВ, спикер должен быть избран не просто коалиционным большинством, а всем парламентом, так как глава Верховной Рады должен отвечать интересам всех представленных в ней групп. Только таким образом парламент будет работать, уверен Ю.ЕХАНУРОВ.

Как сообщал УНИАН, 22 октября Ю.ЕХАНУРОВ заявил, что если члены президиума блока “Наша Украина – Народная самооборона” откажутся рассмотреть его предложения для согласования позиций с БЮТ при создании демократической коалиции, то он выступит на съезде партии. Если съезд его не услышит, Ю.ЕХАНУРОВ обещает выйти из партии.

Он требует, чтобы при создании демократической коалиции блоки НУ-НС и БЮТ согласовали позиции, которые касаются отмены моратория на продажу земли, принятия нового закона об акционерных обществах, изменений законодательства о государственных закупках, внесения изменений в закон о Кабинете Министров.

В то же время, политолог Дмитрий ВЫДРИН прогнозирует, что в случае создания широкой коалиции новым премьер-министром станет Ю.ЕХАНУРОВ.

Д.ВЫДРИН отметил, что на сегодняшний день существует 70-процентная вероятность, что будет создана “оранжевая” коалиция, и 65% из них, что премьер-министром станет Юлия ТИМОШЕНКО. «5% я даю на то, что во главе «оранжевой» коалиции может быть другой премьер-министр», – сказал политолог.

В то же время Д.ВЫДРИН считает, что в случае создания широкой коалиции шансы стать премьером имеет Ю.ЕХАНУРОВ. «Он доказал, что умеет работать в этом формате и работать успешно», – сказал эксперт и добавил, что вероятность создания широкой коалиции составляет 5%. По мнению политолога, будет она создана или нет, зависит от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.