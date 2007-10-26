Простой совет, как выиграть выборы мэра в Харькове

Досрочные выборы городского головы Харькова будут построены на критике не столько нынешнего мэра Михайла ДОБКИНА, сколько секретаря городского совета Геннадия КЕРНЕСА.

Такое мнение высказал агентству УНИАН заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ, комментируя характер избирательной будущей кампании в Харькове.

“После того, как Александр ФЕЛЬДМАН (представитель БЮТ – УНИАН) заявил о том, что Г.КЕРНЕС не будет иметь влияния в Харькове при следующем мэре города, и после того, как на следующий же день Г.КЕРНЕС заявил о том, что А.ФЕЛЬДМАН никогда не станет мэром Харькова, фактически сформировалась основная идеология будущих выборов мэра города и горсовета”, – сказал А.ГОЛОБУЦКИЙ.

Он считает, что антирейтинг Г.КЕРНЕСА среди харьковских избирателей и среди местных элит настолько высок, что конфликт с Г.КЕРНЕСОМ автоматически делает лидера Харьковского БЮТ А.ФЕЛЬДМАНА лидером симпатий и ожиданий харьковчан. “Фактически, выборы мэра Харькова и выборы в горсовет можно выиграть только на публичной неадекватности Г.КЕРНЕСА”, – уверен политолог.

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, личный антирейтинг Г.КЕРНЕСА может работать как аккумулятор позитивного рейтинга основного кандидата-оппонента. “Если Г.КЕРНЕС хочет действительно ослабить своих оппонентов, то их нужно не критиковать, а наоборот демонстративно поддерживать. Тот, кого поддержит Г.КЕРНЕС, станет главным врагом харьковчан на выборах и однозначно проиграет”, – заявил А.ГОЛОБУЦКИЙ.