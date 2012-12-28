Луценко прооперируют в элитной клинике за его счет

Юрий Луценко согласился на операцию по удалению полипа в кишечнике и ляжет под нож в первых числах января.

Как рассказала нам спикер "Народной самообороны" Лариса Сарган, лечиться Луценко будет за свой счет в киевской частной клинике (в ней, кстати, в начале года лечился Блаженнейший Владимир). "Операция очень сложная и опасная, после нее две недели нужно проходить реабилитацию во избежание внутренних кровотечений, - сказала нам Сарган. - Мама Юрия Витальевича в свое время умерла от рака прямой кишки, и есть риск того, что это наследственное. Пока это доброкачественная опухоль, 0,8 см в диаметре, и она очень быстро растет", - сообщает Сегодня.

В клинике, где Луценко хочет делать операцию, нам сказали, что полип 0,8 см считается большим, операция может стоить около 20 тыс. грн. Тюремщики говорят, что уже решают с врачами организационные вопросы.