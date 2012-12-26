Тягнибок уверяет, что «свободовцы» не антисемиты

В этом заверил лидер партии Олег Тягнибок в эфире телеканала ТВi.

Комментируя пункт резолюции Европарламента с призывами не сотрудничать со "Свободой", Тягнибок напомнил, что "в заграничном избирательном округе победила именно "Свобода", то есть украинцы, проживающие за рубежом, в частности в Европе, массово голосовали за его политическую силу.

"И почему такая резолюция появилась, для нас сейчас совершенно очевидно. Сценарий разрабатывался на Лубянке, однозначно. Ведь эта резолюция Европарламента была против Партии регионов. 90% текста содержит то, какие неправильные действия сейчас делает ПР... , - уточнил он. - И только этот заангажированный социалист, из бывшей болгарской Коммунистической партии, с голоса внес это предложение и получив определенную поддержку, этот пункт создал информационную бомбу здесь у нас в Украине. К большому сожалению, купились на эту спецоперацию Москвы", - отметил политик.

При этом на вопрос, зачем партия допускает антисемитские лозунги и высказывания, в частности, заявления о "жидах ", Тягнибок заверил, что" Свобода "не является антисемитской организацией". "Если есть какие-то замечания относительно наших взглядов подобного плана, пожалуйста, пусть подают на нас в суд. Но в суд никто подавать не будет, потому что все прекрасно понимают, что даже заангажированные украинские суды никогда не смогут вынести соответствующее решение против "Свободы", потому что мы не нарушаем никакого украинского законодательства", - уточнил он.

"Они часто сами делают определенную проблему, раздувают эту проблему, из мухи делают слона, для того чтобы их все начали жалеть", - подытожил политик, уточнив, что слово "жидовка" не является оскорбительным.

Как известно, в ноябре член политсовета ВО "Свобода", четвертый номер их списка Игорь Мирошниченко в комментариях в соцсети назвал американскую актрису именно так.

Украинская правда