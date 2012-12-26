Попов божится, что долгов по зарплате в Киеве нет

14:42, 26 декабря 2012
Политика
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Председатель КГГА заверяет правительство, что долгов по зарплате в Киеве нет.

Александр Попов

Председатель КГГА Александр Попов заверяет правительство, что долгов по зарплате в Киеве нет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной горгосадминистрации, сегодня на заседании Кабинет министров среди прочего заслушал доклад председателя КГГА относительно выплаты заработных плат в Киеве.

А.Попов отчитался, что по состоянию на 20 декабря задолженности в Киеве нет.

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