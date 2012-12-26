Попов божится, что долгов по зарплате в Киеве нет
14:42, 26 декабря 2012Политика
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Председатель КГГА заверяет правительство, что долгов по зарплате в Киеве нет.
Александр Попов отчитывается на Кабмине
Председатель КГГА Александр Попов заверяет правительство, что долгов по зарплате в Киеве нет.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной горгосадминистрации, сегодня на заседании Кабинет министров среди прочего заслушал доклад председателя КГГА относительно выплаты заработных плат в Киеве.
А.Попов отчитался, что по состоянию на 20 декабря задолженности в Киеве нет.
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