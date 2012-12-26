Попов божится, что долгов по зарплате в Киеве нет

Председатель КГГА Александр Попов заверяет правительство, что долгов по зарплате в Киеве нет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной горгосадминистрации, сегодня на заседании Кабинет министров среди прочего заслушал доклад председателя КГГА относительно выплаты заработных плат в Киеве.

А.Попов отчитался, что по состоянию на 20 декабря задолженности в Киеве нет.