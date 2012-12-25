Присягу в Верховной Раде принесли еще два нардепа

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, присягу в парламенте принес народный депутат Евгений Мармазов, который был избран в Верховную Раду по партийному списку КПУ.

Кроме того, присягу принес народный депутат Василий Поляков, который был избран по списку Партии регионов и прошел в парламент вместо Николая Азарова, который был назначен премьер-министром Украины.

Согласно личному заявлению В.Поляков вошел в состав фракции Партии регионов.