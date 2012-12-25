Чорновил: В Украине создается неконституционная монархия

Проанализировав состав нового Кабинета министров можно сделать вывод, что он абсолютно ручной, и в Украине создается, так называемая неконституционная монархия.

Об этом в эфире «5 канала» заявил Тарас Чорновил.

«Фактически, это неконституционная монархия. Кабмин по составу означает две вещи: первое - усиление Cемьи, второе - абсолютно не влиятельность тех людей которые там будут, третье - случайность попадания туда людей, т.е. нет определения, ведь сами министры решать ничего не будут. Их заместители, их руководители департаментов будут подаваться сверху, и будут решать за них. Это был подбор кому-то сделать приятно, кому-то сделать хорошо, где-то уравновесить отдельные рычаги влияния и не более. Сам Кабмин будет фактически ручным», - заявил Чорновил.