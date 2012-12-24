Новый губернатор пообещал взять ответственность

Как передает корреспондент УНИАН, А.Вилкул в частности сказал, что Д.Колесников - наш земляк, которого хорошо знают в регионе и в Киеве, как заботливого хозяйственника. А.Вилкул также выразил надежду, что с новым руководством Днепропетровская область продолжит эффективное развитие и достигнет новых высот.

Д.Колесников в свою очередь заявил, что его обязанность, как руководителя, удержать позицию Днепропетровской области, как региона-лидера в модернизации экономики с инвестиционной привлекательностью. «Область должна быть первой среди лучших», - сказал Д.Колесников, а также подчеркнул, что «для этого есть все предпосылки - ресурсы Днепропетровской области, ее удачное географическое расположение и кадровый потенциал». Д.Колесников также подчеркнул, что у него есть политическая воля брать ответственность на себя и продолжить путь реформ.

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Дмитрий Колесников был назначен на должность 24 декабря указом Президента Украины.

Справка УНИАН. Дмитрий Колесников родился 27 марта 1972 года в Кривом Роге Днепропетровской области.

В 1998 г. окончил Государственную металлургическую академию Украины по специальности "инженер-металлург", в 2002 г. - Киевский национальный экономический университет по специальности "экономика предприятия".

Трудовой путь начал в 1992 г. слесарем-ремонтником на Криворожском металлургическом комбинате.

В 2006 г. занимал должность исполнительного директора ОАО «Северный горно-обогатительный комбинат», первого заместителя председателя Криворожского городского совета.

С августа 2006 г. по ноябрь 2007 г. – первый заместитель министра промышленной политики Украины.

С ноября 2007 г. по март 2010 г. - народный депутат Украины по списку Партии регионов, заместитель председателя Специальной контрольной комиссии ВР по вопросам приватизации, председатель подкомитета по вопросам доходов государственного бюджета Комитета ВР по вопросам бюджета.

В марте 2010 г. назначен министром промышленной политики Украины.

В декабре 2010 г. назначен председателем Государственного агентства Украины по управлению государственными корпоративными правами и имуществом.

Д.Колесников в октябре 2010 г. избран депутатом Днепропетровского областного совета от Партии регионов. Входит в постоянную комиссию областного совета по вопросам базовых отраслей экономики, социальной политики и труда.