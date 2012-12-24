Янукович назначил Вилкула вице-премьером
Президент Украины Виктор Янукович своим указом назначил Александра Вилкула вице-премьер-министром Украины.
Соответствующий указ от 24 декабря обнародован на официальном сайте главы государства.
Перед этим Президент освободил А.Вилкула от должности главы Днепропетровской областной государственной администрации.
*** А.Вилкул родился 24 мая 1974 года в Кривом Роге (Днепропетровская область). Сын городского головы Кривого Рога Юрия Вилкула.
В 1996 году окончил Криворожский технический университет и аспирантуру этого же учебного заведения.
С 1997 по 2006 годы работал в ОАО "Южный горно-обогатительный комбинат" (от начальника коммерческо-финансового управления до генерального директора).
В 2005 году возглавил Криворожскую городскую организацию Партии регионов.
18 марта 2010 года, согласно указу Президента Украины, стал главой Днепропетровской облгосадминистрации.
На выборах 2006 года прошел в Верховную Раду Украины по списку Партии регионов (№ 59). Был заместителем председателя Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства.
На внеочередных выборах в 2007 году был избран в Верховную Раду также по списку Партии регионов (№ 59) и работал заместителем председателя Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства..