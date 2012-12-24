Янукович попросил Грищенко пока «далеко не отходить» от Кожары

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал: «Я убежден, что Леонид Александрович хорошо понимает существующие проблемы».

По словам В.Януковича, работая народным депутатом, Л.Кожара часто выполнял дипломатические миссии.

Президент также сообщил, что попросил экс-министра Константина Грищенко помогать Л.Кожаре. «Константина Ивановича я попросил, чтобы он далеко не отходил, особенно в первое время», - добавил В.Янукович.

Он заверил, что в правительстве будут использоваться все возможности, чтобы внешний вектор украинской политики был сильным.

По словам В.Януковича, задачи, стоящие перед властью, непростые, и необходимо будет искать ответы на вызовы, которые стоят как перед Украиной, так и перед большинством стран мира, и которые, прежде всего, связаны с мировым экономическим кризисом.

По словам Президента, Украина имеет свои преимущества, но и слабые места, одно из которых - зависимость от внешних рынков, что налагает на Украину очень непростые обязательства поиска оптимальных моделей экономического развития.

«Нам нужно менять эту формулу, то есть повышать уровень внутреннего спроса на нашу продукцию и сокращать внешнюю зависимость», - сказал он.

Как считает В.Янукович, необходимо сделать все, чтобы сохранить традиционные внешние рынки Украины, а также находить новые.

Также Президент убежден, что необходимо продолжить экономизацию внешней политики.