Министерство иностранных дел возглавил Кожара

Президент Украины Виктор Янукович назначил Леонида Кожару министром иностранных дел Украины.

Текст соответствующего указа обнародован на официальном сайте главы государства.

Л.Кожара является народным депутатом Украины от Партии регионов.

Справка УНИАН. Л.Кожара родился в Полтаве 14 января 1963 г. В 1985 году закончил Киевский государственный университет им. Т.Шевченко по специальности "юрист-международник, референт - переводчик английского языка".

В 1985-1990 гг. работал научным сотрудником Киевской высшей партийной школы. В 1990-1992 гг. - старший консультант секретариата Верховной Рады Украины (в аппарате комиссии по вопросам государственного суверенитета, междунациональных и межреспубликанских отношений).

В 1992-1994 гг. - работал в Администрации Президента Украины, затем до 1997 гг. - первым секретарем политической секции Посольства Украины в США. До 2003 г. - снова в Администрации Президента.

В 2003-2004 гг. Л.Кожара - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Королевстве Швеция. В 2004-2005 гг. руководил главным управлением по вопросам внешней политики в должности заместителя главы Администрации Президента.

Избирался народным депутатом от Партии регионов в Верховную Раду V-VII созывов. В парламенте был секретарем Комитета Верховной Рады по иностранным делам, позже - заместителем председателя этого комитета.