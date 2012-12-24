Тюремщики дали характеристику Луценко: вспыльчивый, но не со всеми

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, давая показания в качестве свидетеля во время заседания Менского райсуда Черниговской области, которое проходит в Менской колонии, по ходатайству адвокатов экс-министра о необходимости его освобождения от отбывания наказания по состоянию здоровья заявил и.о. первого заместителя начальника этого исправительного заведения Владимир Парминский.

По его словам, за время пребывания в колонии Ю.Луценко получил одно дисциплинарное взыскание в виде предупреждения.

«Считаю, что к дисциплинарной ответственности он был привлечен на законных основаниях», - сказал он.

В то же время, давая характеристику осужденному, первый заместитель начальника колонии отметил, что Ю.Луценко «в общении с работниками, руководителями колонии вспыльчивый, вступает в споры», однако в конфликты с осужденными не вступает, на нарушения других осужденных реагирует безразлично, «поощрений в настоящее время не имеет».

Отвечая на вопрос стороны защиты, В.Парминский заверил, что Ю.Луценко никто не лишал права на телефонные звонки близким и родственникам.

По его словам, определение времени общения по телефону для осужденных установлено внутренним распоряжением руководства учреждения.

Отвечая на вопрос Ю.Луценко, контролирует ли администрация колонии его разговорі, В.Парминский дал положительный ответ, отметив, что контроль касается не всех разговоров, а может быть выборочным и касается не только Ю.Луценко, но и всех осужденных, которые отбывают наказание в колонии.

В свою очередь, начальник сектора здравоохранения Управления ГПтСУ Черниговской области подтвердила, что принимала участие в пяти комиссионных обследованиях состояния здоровья Ю.Луценко после его перевода в колонию. При этом медицинский работник не смогла дать четкого ответа, контролировала ли она выдачу Ю.Луценко таблеток в течение 18 суток, поскольку тот утверждал, что такие препараты ему не выдавались.

Вместо точного ответа она отметила, что ею проводилась проверка по факту невыдачи таблеток, как только она узнала об этом, но какими были последствия по результатам этих проверок, медик уточнить не смогла.

В то же время она подтвердила, что диагноз, который был поставлен Ю.Луценко до прибытия в колонию, в частности, наличие у него цирроза печени, в настоящее время не опровергнут.

Как сообщал УНИАН, менский районный суд Черниговской области отказался освободить от отбывания наказания экс-министра внутренних дел Юрия Луценко по состоянию его здоровья.