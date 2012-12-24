Азаров рассказал, почему бросил работу дворника

Об этом он заявил в ходе общения с пользователями Facebook.

"Я не хочу защищать работу коммунальных служб ни в Киеве, ни где бы то ни было. К ним, как всегда, много нареканий. Однако мне самому в моей жизни в молодости, когда я был студентом, пришлось одно время подрабатывать дворником, и я знаю, насколько это тяжелый труд. Сначала мы оформились осенью, и работы вроде бы было не так много, потом начался листопад, работы значительно прибавилось. А когда пошел снег, а для зимы это дело обычное, то я понял, что придется выбирать между учебой и работой, что я не смогу совмещать. И поэтому мне пришлось уйти с этой работы и сосредоточиться на учебе. Поэтому я очень хорошо знаю эту тяжелую работу, и если человек относится к ней ответственно, то никогда у меня к этому специалисту не будет какого-либо осуждения. Скорее, сочувствие и желание помочь", - сказал Н.Азаров.

В связи с этим он отметил, что, когда за сутки выпадает месячная норма осадков, справиться с таким количеством снега можно только вместе.

"На основных магистралях с помощью снегоуборочной техники, а у подъездов домов ЖЭКи и жильцы могли бы совместно расчистить снег и договориться об уборке машин, чтобы снегоуборочная техника могла зайти во дворы. Если снег вовремя не убрать, то действительно дворы будут непроездными. Я специально так подробно на этом остановился, чтобы наши люди задумались над этим вопросом. Если позволяет здоровье и время, то и откликнулись на мое обращение", - подчеркнул глава правительства.