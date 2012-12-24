Янукович заберет Саламатина к себе в советники

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня В.Янукович, представляя руководящему составу Министерства обороны нового министра Павла Лебедева.

«Для него (Саламатина – УНИАН) остается желание работать в нашей команде. Он дал согласие. Поэтому Дмитрий Альбертович будет назначен в ближайшее время, после оформления соответствующих документов, советником Президента по вопросам безопасности и обороны», - сказал В.Янукович.

По словам Президента, П.Лебедев имеет опыт и соответствующее образование, и его назначение было согласовано с представителями парламентского большинства.

Кандидатуру П.Лебедева, по словам главы государства, предложил премьер-министр Украины Николай Азаров.

В свою очередь, Д.Саламатин отметил, что неоднократно обращался к В.Януковичу с просьбой освободить его от должности министра обороны в связи с «необходимостью как следует поправить свое здоровье».

Д.Саламатин поблагодарил представителей Минобороны за работу.