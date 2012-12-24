Янукович уволил Богатыреву, Саламатина и Ставицкого

Президент Украины Виктор Янукович освободил от должностей ряд членов Кабинета министров.

Соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства.

Своим решением Президент освободил Раису Богатырёву от должности вице-премьер-министра - министра здравоохранения Украины.

Также освобождены Дмитрий Саламатин от должности министра обороны Украины и Михаил Кулиняк - от должности министра культуры Украины.

Президент Украины уволил Эдуарда Ставицкого с должности министра экологии и природных ресурсов.

Как сообщал УНИАН, Э.Ставицкий занимал должность министра экологии и природных ресурсов с 20 апреля текущего года.

Ранее Э.Ставицкий возглавлял Государственную службу геологии и недр Украины.

Решение принято в связи с отставкой Кабинета министров.