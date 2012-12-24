Янукович уволил Богатыреву, Саламатина и Ставицкого
Президент уволил министров Богатыреву, Саламатина и Ставицкого.
Президент Украины Виктор Янукович освободил от должностей ряд членов Кабинета министров.
Соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства.
Своим решением Президент освободил Раису Богатырёву от должности вице-премьер-министра - министра здравоохранения Украины.
Также освобождены Дмитрий Саламатин от должности министра обороны Украины и Михаил Кулиняк - от должности министра культуры Украины.
Президент Украины уволил Эдуарда Ставицкого с должности министра экологии и природных ресурсов.
Как сообщал УНИАН, Э.Ставицкий занимал должность министра экологии и природных ресурсов с 20 апреля текущего года.
Ранее Э.Ставицкий возглавлял Государственную службу геологии и недр Украины.
Решение принято в связи с отставкой Кабинета министров.