ДТП на трассе Львов-Ужгород: два человека погибли, девять - в больнице

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ в Львовской области, авария произошла в воскресенье, 23 декабря, недалеко от пгт Рудки Самборского района на автодороге «Львов-Самбор-Ужгород».

По предварительным данным, водитель автомобиля «Volkswagen Jetta», 57-летний житель Самборского района, двигаясь в направлении города Самбора, не выбрал безопасной скорости движения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с легковым авто «ВАЗ-2101» и с автомобилем «Daewoo Lanos».

В результате ДТП водитель и пассажир «ВАЗа» погибли на месте ДТП, еще два пассажира этого авто получили травмы.

Кроме того, в результате ДТП пострадали водитель и четыре пассажира иномарки «Volkswagen Jetta», а также водитель и пассажир автомобиля «Daewoo Lanos». Всех девять пострадавших доставлено в больницу с телесными повреждениями разных степеней тяжести.

Правоохранители устанавливают обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия.