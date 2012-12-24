Балога объяснил, почему ушел из правительства Азарова

Экс-министр чрезвычайных ситуаций, народный депутат Украины Виктор Балога решил уйти из правительства, потому что Украина отдаляется от Европы и рассматривает перспективы войти в структуры, за которыми «просматривается контур нового Советского Союза».

Об этом он сказал в интервью Gazeta.ua.

"И с европейским вектором как-то не складывается. Украина все больше отдаляется от Европы и, в широком понимании, западных ценностей. Вместо этого опять маячит перспектива войти в структуры, за которыми просматривается контур нового Советского Союза. Хотя большинство украинцев и дальше отстаивают курс на Европу", – сказал В.Балога и пояснил, что именно поэтому правительственная площадка утратила для него актуальность.

При этом он заметил, что два года в правительстве – это годы нового опыта, который лишним не бывает. «А парламент действительно для меня является чистым листом. И не потому, что не знаю, как он работает, ведь уже был народным депутатом. А потому, что и времена сегодня другие, и политическая конфигурация отличается даже от той, которая была еще год назад", – сказал В.Балога.

По его словам, стать министром Президент предлагал ему еще в 2010 году. "Мне предлагали высокую должность в правительстве еще в марте 2010-го. В день голосования (тогда, кто забыл, правительство назначалось Верховной Радой) я проехал мимо дома парламента на крейсерской скорости. Почувствовал, что не имею четкого понимания своего места и роли в новом Кабмине. А без этого садиться в министерское кресло нет смысла", - рассказал он.

Как продолжил В.Балога, Президент Виктор Янукович и в дальнейшем настаивал, чтобы он все же вошел в правительство. "Мы с ним несколько раз встречались. Для меня было важно услышать от главы государства, что Кабмин, как и вся новая власть, будет заниматься реформами и иметь для этого все необходимые полномочия. Кроме того, Президент подтвердил мне, что Украина продолжит двигаться в Европейскую унию", - объяснил экс-министр.

В конечном итоге, по словам В.Балоги, он согласился и возглавил МЧС. Одними из своих достижений на этом посту он считает принятие Верховной Радой Кодекса гражданской защиты, подготовку законодательных актов по дерегулированию предпринимательской деятельности и введению системы экстренного вызова 112.

"Даже бюджетная строка на систему 112 была предусмотрена. Правда, заявленных на реализацию этого проекта полмиллиарда гривен МЧС так и не получило", - пожаловался В.Балога.