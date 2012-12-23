Завтра в колонию к Луценко приедет суд

Завтра, 24 декабря, в 10.00 в зале судебных заседаний Менской исправительной колонии №91 состоится заседание суда по рассмотрению ходатайства адвокатов экс-министра внутренних дел Юрия Луценко относительно его освобождения от последующего отбывания наказания из-за состояния здоровья.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии "Народная самооборона", ходатайство по поводу необходимости освобождения Ю.Луценко подали адвокаты Алексей Баганец, Игорь Фомин и Игорь Балык в порядке ст. 539 УПК.

Председатель в судебном заседании - судья Менского районного суда О.Савченко.

Справка УНИАН. Ю.Луценко было задержан 26 декабря 2010 года. Генпрокуратура выдвинула ему обвинение в завладении государственным имуществом в особо крупных размерах и в превышении служебных полномочий.

27 февраля 2012 года Печерский райсуд осудил Ю.Луценко к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс. грн компенсации МВД за причиненный ущерб), с лишением права занимать руководящие должности, а также ранга государственного служащего.

16 мая Апелляционный суд Киева признал правомерным приговор, вынесенный Ю.Луценко Печерским районным судом столицы.

31 августа Ю.Луценко доставили в Менскую колонию № 91, где он отбывает наказание.