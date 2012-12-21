Госдума приняла закон «имени Димы Яковлева»

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, соответствующие решение поддержали 420 российских депутатов, против - 7, воздержался - 1.

Предполагается, что нормы законопроекта будут распространяться на граждан США, которые нарушили права россиян или причастны к совершению преступлений в отношении граждан России.

В соответствии с документом, Россия сможет составлять список граждан США, которым будет запрещен въезд на территорию страны.

Кроме того, документ содержит нормы, по которой работа организаций, управляемых внесенными в список граждан США, будет приостанавливаться. Закон должен вступить в действие с 1 января 2013 года

Как заявила сегодня во время общения с журналистами заместитель секретаря генерального совета партии «Единая Россия», первый заместитель главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Баталина, после принятия Госдумой решения о денонсации соглашения с США в отношении усыновления российских детей, соответствующее уведомление по дипломатическим каналам будет отправлено в Госдепартамент. «Соглашение с США по усыновлению будет действовать еще в течение одного года с этого момента», - сказала депутат.

«Обсуждаемое сегодня заявление направлено на развитие национальной системы усыновления. Было бы правильно и справедливо, если дети, родившиеся в России, воспитывались у нас, а уже после своего совершеннолетия решали, где они хотят работать и жить», - отметила О.Баталина.

Российские парламентарии назвали свой закон «имени Димы Яковлева» - в память двухлетнего российского мальчика, который погиб в США из-за халатности усыновивших его родителей.

Как сообщал УНИАН, Сенат Конгресса США 6 декабря принял закон, предусматривающий введение визовых санкций против россиян, предположительно ответственных за смерть юриста Сергея Магнитского в СИЗО.