В Госдуму РФ передали 100 тысяч подписей за отмену «закона Димы Яковлева»
Корреспонденты "Новой газеты" передали в приемную Госдумы более 100 тысяч подписей, собранных в электронном виде на сайте газеты, за отмену так называемого "закона Димы Яковлева".
В пятницу Госдума в третьем чтении намерена рассмотреть "закон Димы Яковлева", который является ответом России на "акт Магнитского", принятый в США. Подписи собирались с 18 по 21 декабря, всего собрано около 100200 подписей, сообщил РИА Новости в издании.
Верификацию подписей, по его словам, можно провести только по IP-адресам. Он отметил, что сотрудники "Новой газеты" вычистили все подписи, которые были подписаны, очевидно, несуществующими именами.
По его словам, сложно удостоверить эти подписи, однако это реальные люди, и депутаты, и сенаторы должны учесть мнение этих людей. Собранные подписи распечатаны на листах и помещены в две коробки, на которых наклеены логотипы "Новой газеты". Корреспонденты принесли подписи ранним утром сразу после открытия приемной Госдумы.
"Закон Димы Яковлева" вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Принятая во втором чтении поправка предусматривает запрет на усыновление российских детей в США, закрытие агентств по подбору детей, а также денонсацию российско-американского соглашения об усыновлении несовершеннолетних.