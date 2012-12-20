В Батькивщине обещают показать финансирование партии

Об этом сообщил депутат от "Батькивщины" Сергей Пашинский в эфире 5 канала, комментируя расследование ГПУ о финансировании партии "Батькивщина".

"Я хотел бы обратить внимание на инсинуации Кузьмина, потому что у нас три избирательные кампании провел другой субъект" Блок Юлии Тимошенко ". БЮТ имел свой счет, с которого финансировалась кампания", - отметил он.

"Счет последней парламентской кампании контролируется ЦИК, где большинство у Партии регионов. Где у них есть доступ к этой информации. Более того, прокуратура затребовала эти данные", - рассказал депутат.

При этом отвечая на вопрос, почему "Батькивщина" не вывесит на своем сайте отчетность о финансировании партии, как это делают, например, в США, Пашинский заявил, что рассмотрит этот вопрос.

"В принципе это не какая-то тайна, и я это вопрос, который вы задали мне, управленческим образом рассмотрю", - уточнил он.

Украинская правда