Тимошенко «благословила» Яценюка на председательство фракцией

Как сообщает официальный сайт Ю.Тимошенко, об этом говорится в обнародованном сегодня, 20 декабря, ее обращении к членам фракции "Батькивщина", написанном накануне первого рабочего дня новоизбранного парламента.

"Сейчас обсуждается кандидатура на должность председателя фракции. Я убеждена, что избрание состоится демократически, открыто и конкурентно. Я тоже хочу принять участие в этом голосовании. Мой голос я отдаю за Арсения Яценюка, потому что убеждена, что он как №1 в партийном списке имеет моральное право возглавить команду в парламенте", - заметила Ю.Тимошенко.

Экс-премьер отметила, что доверяет ему и признает его сильные лидерские качества. "Знаю, он не ошибется и не предаст наше дело, потому что жизнь нас с ним многому научила. Я также считаю, что его партнером в этой работе будет Александр Турчинов, который и дальше продолжит вести к победе партию "Батькивщина", - добавила она.

Ю.Тимошенко также призвала своих однопартийцев, избранных в парламент, немедленно завершить публичную дискуссию о распределении мест для сидения в новом парламенте, портфелей и должностей в комитетах и фракции, квартир и гостиничных номеров. "Я наблюдаю все это как телезритель и могу вам сказать, что в стране это вызывает просто раздражение и отчаяние", - подчеркнула лидер партии.

Как сообщал УНИАН, фракция "Батькивщина" избрала своим председателем А.Яценюка.