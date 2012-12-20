Киевсовет стережет рекордное количество «Беркута»

Как сообщаетТСН, пока помещение Киевсовета находится в окружении автобусов с "Беркутом".

Вокруг дома на Крещатике находится рекордное за последние несколько лет количество правоохранителей. В частности, в 10 часов должно начаться заседание Киевсовета, на котором депутаты намерены голосовать за несколько резонансных земельных вопросов.

Напомним, месяц назад общественные активисты попытались попасть на заседание Киевсовета, потому что такое право предоставляет закон, но тогда охрана мэрии вызвала правоохранителей, на входах в помещение возникла толкотня, и доступ к мэрии был заблокирован.