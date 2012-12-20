«Свобода» обещает больше не гонять чужих «тушек»

Представители ВО «Свобода» больше не будут препятствовать Александру и Андрею Табаловым попадать в сессионный зал Верховной Рады.

Об этом в эфире «5 канала» заявил заместитель председателя ВО «Свобода», народный депутат Андрей Мохник.

«Табаловы - представители наших партнеров, фракции «Батькивщина», поэтому ответственность за кандидатов и депутатов несет та политическая сила, которая их выдвигала, от которой они избирались. В шестом созыве так с тушками не поступали. Сейчас мы продемонстрировали, что это можно делать, но мы же не являемся парламентскими приставами, чтобы гонять депутатов с их мест, мы отвечаем за себя, - заявил Мохник.

Напомним, ранее представитель ВО «Свобода», народный депутат Андрей Ильенко, комментируя беспрепятственное попадание Александра Табалова на заседание Верховной Рады во вторник заявил, что свободовцы просто не заметили его в сессионном зале, но они и в дальнейшем будут мешать Табаловым незаконно имитировать осуществление депутатских полномочий.