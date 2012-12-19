Киев предлагает Тбилиси обменяться арестованными чиновниками

Как сообщает «Cегодня», соратника экс-мэра Киева Леонида Черновецкого могут скоро экстрадировать из Грузии (он был задержан 11 декабря в Батуми) в Украину. Экс-начальник главка коммунальной собственности проходит по делам о злоупотреблении служебным положением и об угоне джипа, в котором находились документы на приватизацию в Киеве в 2006-2009 гг., и ему грозит до 10 лет тюрьмы. Сейчас А.Чуб содержится в элитном СИЗО в Тбилиси, отмечает издание.

В украинском бюро Интерпола газете сообщили, что А.Чуба вернут в Украину, когда вопрос рассмотрит грузинская сторона - скорее всего, после Нового года, а в Грузии уверяют, что это может произойти хоть завтра.

«Только будут документы на Чуба, сразу же и экстрадируют», - говорит тбилисский журналист Фридон Дочия. По его информации, А.Чуб сейчас находится в СИЗО Глданской тюрьмы в Тбилиси. Здесь есть Интернет, банкомат, автомат с продуктами и телефоны, откуда можно позвонить родным. «Постояльцам» предлагают книги из библиотеки на русском - в основном детективы и классику. Готовит еду сеть тбилисских ресторанов, которая предлагает чахохбили, хачапури, а также мандарины и яблоки. Вместо нар в стандартной камере - двухъярусные кровати, туалет - за дверью в отдельном помещении.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря 2011 года А.Чуб, который исчез вместе с приватизационными документами, был объявлен в розыск.

По словам прокурора Киева Анатолия Мельника, прокуратура столицы расследует два уголовных дела против А.Чуба. Оба по ст. 364 (злоупотребление служебным положением). Одно касается приватизации помещений (по ул. Красноармейской), второе - отчуждения коммунальной собственности (акции "Киевгорстроя", "Киевводоканала", "Киевгаза", "Киевхимволокна" и др.).