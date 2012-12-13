Интерпол задержал экс-соратника Черновецкого в Грузии

Об этом УНИАН сообщили в управлении связей с общественностью МВД Украины.

"Чуб был задержан в Грузии 11 декабря", - сообщили в милиции, напомнив, что в международный розыск обращался УБОП Киева, а уголовное дело в отношении А.Чуба находится в производстве прокуратуры города.

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Как сообщал УНИАН, 1 декабря 2011 года А.Чуб, который исчез вместе с приватизационными документами, был объявлен в розыск.

По словам прокурора Киева Анатолия Мельника, прокуратура столицы расследует два уголовных дела против А.Чуба. Оба по ст. 364 (злоупотребление служебным положением). Одно касается приватизации помещений (по ул. Красноармейской), второе - отчуждения коммунальной собственности (акции "Киевгорстроя", "Киевводоканала", "Киевгаза", "Киевхимволокна" и др.).