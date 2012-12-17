Депутаты хотят первую сессию новой ВР закрыть через месяц после открытия

Народные депутаты предлагают первую сессию парламента VII созыва закрыть через месяц после открытия – 11 января.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления “О календарном плане проведения первой сессии Верховной Рады Украины седьмого созыва”. Авторами проекта являются лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов, руководитель фракции “УДАР” Виталий Кличко, первый заместитель председателя фракции КПУ Адам Мартынюк, лидер фракции “Батьківщина” Арсений Яценюк.

Проектом постановления предусмотрено, что депутаты в пленарном режиме работают завтра - 18 декабря, с 19 по 21 декабря, а также 24 декабря - во фракциях.

25 декабря предлагается провести пленарное заседание.

С 26 по 28 декабря – работа в комитетах, комиссиях и фракциях.

В соответствии с проектом постановления, со 2 по 4 января предусмотрена работа депутатов с избирателями, 8 января – в комитетах, комиссиях и фракциях.

9 января планируется проведение Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента. 10 и 11 января предлагается провести пленарные заседания. Также 11 января будет Час вопросов к правительству, и в этот же день будет объявлено закрытие сессии.