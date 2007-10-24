Ехануров заявляет, что в Нашей Украине нет никакого раскола

Член партии «Народный Союз Наша Украина» Юрий ЕХАНУРОВ заявляет, что в партии нет никакого раскола.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам он попросил не преувеличивать внутрипартийную дискуссию по поводу коалиционного соглашения с БЮТ.

«Нет проблем. Это внутрипартийные вопросы», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

В то же время, отвечая на вопрос, обсуждались ли его предложения о пересмотре соглашения с БЮТ, он отметил, что политсовет НСНУ по этому поводу пока не собирался.

Как сообщал УНИАН, 22 октября Ю.ЕХАНУРОВ заявил, что если члены президиума блока “Наша Украина – Народная самооборона” откажутся рассмотреть его предложения для согласования позиций с БЮТ при создании демократической коалиции, то он выступит на съезде партии. Если съезд его не услышит, Ю.ЕХАНУРОВ обещает выйти из партии.

Он напомнил, что требует, чтобы при создании демократической коалиции блоки НУ-НС и БЮТ согласовали позиции, которые касаются отмены моратория на продажу земли, принятия нового закона об акционерных обществах, изменений законодательства о государственных закупках, внесения изменений в закон о Кабинете министров.