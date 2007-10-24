БЮТ не собирается пересматривать соглашение с НУ-НС

Заместитель лидера БЮТ Николай ТОМЕНКО считает, что на сегодня нет ни одного основания для пересмотра положений коалиционного соглашения между Блоком Юлии Тимошенко и блоком “Наша Украина – Народная Самооборона”.

Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

“Пересматривать соглашение, которое ратифицировано и подписано на каждой странице – это будет неуважительно по отношению к нашим избирателям и нашим партиям”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он отметил, что БЮТ с уважением относится к своим партнерам - блоку НУ-НС. Н.ТОМЕНКО напомнил, что парафированию соглашения о создании коалиции предшествовала “серьезная дискуссия”. Он также отметил, что каждая страница соглашения подписана лидерами двух блоков – Юлией ТИМОШЕНКО и Вячеславом КИРИЛЕНКО. Заместитель лидера БЮТ выразил надежду, что пока лидером “Нашей Украины” будет оставаться В.КИРИЛЕНКО, не будет потребности пересматривать соглашение. “В соглашении все написано, все подписано, все ратифицировано”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

При этом, по его словам, дискуссию можно проводить, но по вопросу механизмов реализации соглашения. “Скажем, каким образом профинансировать ту или другую программу. Тогда мы готовы собираться и думать, как найти средства, чтобы эта затратная статья была профинансирована”, - сказал Н.ТОМЕНКО.