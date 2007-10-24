Плющ с Балогой уже создали коалицию с Януковичем?

Заместитель лидера БЮТ Николай ТОМЕНКО считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО должен разобраться в вопросе последних назначений губернаторов, поскольку они происходили по согласованию с правительством Виктора ЯНУКОВИЧА, которое находится у власти последние дни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН, комментируя по просьбе корреспондента агентства последние смены губернаторов.

По словам Н.ТОМЕНКО, создается впечатление, что пока Президент Украины ездит по регионам, “у нас Иван ПЛЮЩ и Виктор БАЛОГА создали какую-то неформальную коалицию с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ”. Он отметил, что Кабинет Министров под руководством В.ЯНУКОВИЧА завершает свою деятельность, и поэтому странно выглядят назначения председателей облгосадминистраций по согласованию с правительством. “Я не могу понять логики. Я понимаю, что, наверно, кое-кто в Секретариате Президента считает, что в Тернополе нет достойных людей. Молодых ребят из Закарпатья назначать руководителями Тернопольской области... Я считаю, что это пренебрежение к Тернопольщине”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он выразил надежду, что Президент разберется с ситуацией, которая сложилась в связи с последними кадровыми назначениями в регионах. “Мы по крайней мере будем апеллировать к Президенту, чтобы Президент руководил страной”, - сказал он.

Н.ТОМЕНКО напомнил, что Президент Украины В.ЮЩЕНКО отстаивает позицию относительно создания демократической коалиции между БЮТ и НУ-НС. Поэтому, по его словам, именно эта коалиция должна определять, “кто от имени коалиции должен руководить в областях, а не формальная коалиция И.ПЛЮЩА и В.БАЛОГИ вместе с В.ЯНУКОВИЧЕМ”.

Как сообщал УНИАН, 23 октября Президент, в частности, освободил Ивана СТОЙКО от должности председателя Тернопольской областной государственной администрации и назначил в.и.о. губернатора Юрия ЧИЖМАРЯ.

Ю.ЧИЖМАРЬ родился в 1974 году на Закарпатье. По специальности – юрист. Депутат Ужгородского горсовета 4-5 созывов. До назначения с сентября 2006 года занимал должность руководителя службы главы Секретариата Президента Украины.

Также 23 октября был уволен Роман ТКАЧ, который возглавлял Ивано-Франковскую ОГА с 2005 года. И.о губернатора назначен городской председатель Яремче Николай ПАЛИЙЧУК, 1971 г. р.

И.СТОЙКО и Р.ТКАЧ были уволены в связи с избранием на внеочередных парламентских выборах народными депутатами от блока «Наша Украина – Народная самооборона».