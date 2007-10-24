Янукович угрожает закрыть экспорт масла ”наглухо”

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не доволен работой правительства по стабилизации цен на рынке продовольствия страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета Министров.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что правительство приняло ряд постановлений в этом направлении, однако они выполняются на недостаточном уровне.

«Я внимательно смотрю, как наши решения выполняются. Меня не совсем удовлетворяет работа Министерства экономики в этом направлении. Я не вижу активности», - сказал премьер, обращаясь к министру экономики Анатолию КИНАХУ. Отметив то, что А.КИНАХ в последние дни был в командировке, В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что заместители министра не активно работали в этом направлении.

Обращаясь к вице-премьер-министру Виктору СЛАУТЕ и министру АПК Юрию МЕЛЬНИКУ, В.ЯНУКОВИЧ сказал, что не наблюдается активности и с их стороны.

В связи с этим глава правительства обратился к первому вице-премьер-министру – министру финансов Николаю АЗАРОВУ с просьбой подвести итоги работы за неделю в направлении стабилизации цен и сделать выводы. «Я не понимаю, почему наше сырье импортерами завозится в Украину по цене ниже, чем она есть в Украине. То есть, мы вначале экспортируем, а потом получаем импорт по ценам ниже, чем они сегодня на внутреннем рынке Украины. Почему это так? Что нужно сделать, Анатолий Кириллович?», - задал вопрос В.ЯНУКОВИЧ.

«То же подсолнечное масло, что это за проблемы? Что, стыд потеряли уже наши экспортеры так называемые или совесть? Давайте примем решение, мы ж с вами договаривались. Если они объявили войну нашим потребителям, нашим гражданам, давайте закроем экспорт наглухо, и все, если они не понимают этого», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что не видит оснований для повышения цены «не то что в разы, а даже на проценты» на растительное масло.

В.ЯНУКОВИЧ поручил профильным министрам навести порядок в области ценообразования.

Обращаясь к В.СЛАУТЕ, В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что аграрный блок должен предвидеть ситуацию на рынке продовольствия и своевременно принимать меры вместе с другими ведомствами. В.ЯНУКОВИЧ отметил, что по этому вопросу заслушал вчера главу Антимонопольного комитета Алексея КОСТУСЕВА, однако этот доклад премьер-министра не впечатлил. «Поэтому давайте не будем снимать руку с пульса», - заявил В.ЯНУКОВИЧ, обращаясь к министру экономики А.КИНАХУ.

В ответ на заявления В.ЯНУКОВИЧА А.КИНАХ и Н.АЗАРОВ сообщили, что в принципе результат работы по стабилизации ситуации на рынке продовольствия позитивный, однако снижение цены, которое наблюдается, «нас не устраивает». На что В.ЯНУКОВИЧ ответил, что за результативность работы никто никаких орденов и медалей давать не будет.