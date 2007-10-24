Янукович угрожает закрыть экспорт масла ”наглухо”
Доклад Костусева впечатления не произвел...
|Виктор Янукович
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета Министров.
В.ЯНУКОВИЧ отметил, что правительство приняло ряд постановлений в этом направлении, однако они выполняются на недостаточном уровне.
«Я внимательно смотрю, как наши решения выполняются. Меня не совсем удовлетворяет работа Министерства экономики в этом направлении. Я не вижу активности», - сказал премьер, обращаясь к министру экономики Анатолию КИНАХУ. Отметив то, что А.КИНАХ в последние дни был в командировке, В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что заместители министра не активно работали в этом направлении.
Обращаясь к вице-премьер-министру Виктору СЛАУТЕ и министру АПК Юрию МЕЛЬНИКУ, В.ЯНУКОВИЧ сказал, что не наблюдается активности и с их стороны.
В связи с этим глава правительства обратился к первому вице-премьер-министру – министру финансов Николаю АЗАРОВУ с просьбой подвести итоги работы за неделю в направлении стабилизации цен и сделать выводы. «Я не понимаю, почему наше сырье импортерами завозится в Украину по цене ниже, чем она есть в Украине. То есть, мы вначале экспортируем, а потом получаем импорт по ценам ниже, чем они сегодня на внутреннем рынке Украины. Почему это так? Что нужно сделать, Анатолий Кириллович?», - задал вопрос В.ЯНУКОВИЧ.
«То же подсолнечное масло, что это за проблемы? Что, стыд потеряли уже наши экспортеры так называемые или совесть? Давайте примем решение, мы ж с вами договаривались. Если они объявили войну нашим потребителям, нашим гражданам, давайте закроем экспорт наглухо, и все, если они не понимают этого», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.
Он подчеркнул, что не видит оснований для повышения цены «не то что в разы, а даже на проценты» на растительное масло.
В.ЯНУКОВИЧ поручил профильным министрам навести порядок в области ценообразования.
Обращаясь к В.СЛАУТЕ, В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что аграрный блок должен предвидеть ситуацию на рынке продовольствия и своевременно принимать меры вместе с другими ведомствами. В.ЯНУКОВИЧ отметил, что по этому вопросу заслушал вчера главу Антимонопольного комитета Алексея КОСТУСЕВА, однако этот доклад премьер-министра не впечатлил. «Поэтому давайте не будем снимать руку с пульса», - заявил В.ЯНУКОВИЧ, обращаясь к министру экономики А.КИНАХУ.
В ответ на заявления В.ЯНУКОВИЧА А.КИНАХ и Н.АЗАРОВ сообщили, что в принципе результат работы по стабилизации ситуации на рынке продовольствия позитивный, однако снижение цены, которое наблюдается, «нас не устраивает». На что В.ЯНУКОВИЧ ответил, что за результативность работы никто никаких орденов и медалей давать не будет.