Янукович обеспечивает явку на совещание к Ющенко

10:36, 24 октября 2007
Политика
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Приказал быть вовремя

Виктор ЯнуковичПремьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня примет участие в совещании под руководством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сообщил сегодня на заседании Кабинета министров.

«Совещание состоится сегодня в 13.00, и всех, кто на него приглашен, я прошу прибыть своевременно. Это наиважнейший вопрос. Он касается развития нашей страны и развития инфраструктуры нашего государства», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

 

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