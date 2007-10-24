Янукович обеспечивает явку на совещание к Ющенко
10:36, 24 октября 2007Политика
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Приказал быть вовремя
Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня примет участие в совещании под руководством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сообщил сегодня на заседании Кабинета министров.
«Совещание состоится сегодня в 13.00, и всех, кто на него приглашен, я прошу прибыть своевременно. Это наиважнейший вопрос. Он касается развития нашей страны и развития инфраструктуры нашего государства», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
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