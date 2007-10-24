Янукович обеспечивает явку на совещание к Ющенко

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня примет участие в совещании под руководством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сообщил сегодня на заседании Кабинета министров.

«Совещание состоится сегодня в 13.00, и всех, кто на него приглашен, я прошу прибыть своевременно. Это наиважнейший вопрос. Он касается развития нашей страны и развития инфраструктуры нашего государства», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.