Янукович принесет в Раду свой пакет первоочередных законов

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил первому вице-премьер-министру, министру финансов Николаю АЗАРОВУ подготовить пакет первоочередных законопроектов для принятия их в Верховной Раде VI созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение В.ЯНУКОВИЧ сделал сегодня на заседании правительства.

«Нам нужно готовиться к напряженной работе и сотрудничеству с парламентом независимо от того, кто будет сидеть в этом (премьерском - УНИАН) кресле», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр подчеркнул, что главными задачами всех политических сил является обеспечение роста экономики, борьба с бедностью, а также проведение реформ во всех отраслях экономики, судебной и правоохранительной системах.

В.ЯНУКОВИЧ также поручил Секретариату правительства, Министерству иностранных дел, Министерству экономики, силовому блоку Кабмина подключиться к работе по подготовке первоочередных законопроектов.

«Нам нужно готовиться к первому заседанию сессии, нам нужно готовить пакет законопроектов, и у нас для этого есть все необходимые условия. Нужно начинать работать с прагматичными политическими силами, которые настроены выполнять свои обещания перед избирателями», - добавил он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, необходимо подготовить предложения по продолжению реализации государственных программ по приоритетным направлениям. «Выполнение приоритетных направлений развития страны является приоритетом каждой политической силы. Я думаю, что в этом у нас будет больше союзников, чем оппонентов, а если они будут, то мы готовы к публичной дискуссии», - подчеркнул глава правительства.

«Это наша обязанность и это наша политика. А если кому-то хочется острых ощущений, их можно поискать в другом месте, не здесь – в правительстве и во власти», - резюмировал В.ЯНУКОВИЧ.