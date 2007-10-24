Губернатор Винницкой области предложил Ющенко, на что опереться

09:34, 24 октября 2007
Политика
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А регионы не будут заложниками центра?

Александр ДОМБРОВСКИЙ
Председатель Винницкой областной государственной администрации Александр ДОМБРОВСКИЙ инициирует создание Совета регионов при Президенте Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила помощник председателя Винницкой ОГА Ирина КОШЕЛЬНИК.

А.ДОМБРОВСКИЙ пояснил, что этот политико-консультативный коллегиальный орган должен выполнять функцию эффективной связи между центром и регионами. "Совет регионов должен интегрировать представителей разных ветвей власти - губернаторов, председателей облсоветов и городских председателей. Таким образом, все области получат равное представительство и одинаковую возможность влиять на ситуацию", - подчеркнул А.ДОМБРОВСКИЙ. Он не исключает, что этот орган будет наделен правом вносить законодательные инициативы.

"Я считаю, что при создании Совета регионов на нее будет опираться Президент при принятии важных решений", - сказал А.ДОМБРОВСКИЙ. "Регионы часто становятся заложниками тех решений, которые принимаются в центре и которые они должны выполнять: это и пресловутые тендеры, и распределение субвенций и другие вещи", - отметил губернатор.

А.ДОМБРОВСКИЙ предлагает коллегам объединиться в отдельный орган: «Это не должна быть инициатива только Винницкой области, это инструмент, который нужен всей Украине».

И.КОШЕЛЬНИК также сообщила, что готовится официальное обращение на имя главы государства с предложением создания Совета регионов при Президенте Украины.

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