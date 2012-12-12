Порошенко заявил, что во фракции - ни ногой
10:37, 12 декабря 2012Политика
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Порошенко уверяет, что не собирается присоединяться ни к одной фракции в ВР седьмого созыва.
Порошенко: Я самовыдвиженец и внефракционный
Бывший министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко уверяет, что не собирается входить ни в одну фракцию в Верховной Раде седьмого созыва.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.Порошенко заявил сегодня журналистам.
«Я самовыдвиженец и внефракционный», - сказал Порошенко.
Он также заверил, что с ним никто не вел переговоров о вступлении в той или иной фракции, так же как и он не инициировал подобных переговоров.
«Нет, переговоров не было», - сказал Порошенко.
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