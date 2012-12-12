Порошенко заявил, что во фракции - ни ногой

Бывший министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко уверяет, что не собирается входить ни в одну фракцию в Верховной Раде седьмого созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.Порошенко заявил сегодня журналистам.

«Я самовыдвиженец и внефракционный», - сказал Порошенко.

Он также заверил, что с ним никто не вел переговоров о вступлении в той или иной фракции, так же как и он не инициировал подобных переговоров.

«Нет, переговоров не было», - сказал Порошенко.