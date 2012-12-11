Прокуратура завела только 9 дел относительно нарушений на выборах

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на ответ Генеральной прокуратуры на запрос интернет-издания.

Два дела объединены в одно производство, 5 дел переданы в суд, одно дело передано по подследственности органам МВД, по двум делам осуществляется досудебное следствие.

«УП» делает вывод, что, таким образом, за месяц после выборов органы прокуратуры не возбудили дел ни по одному новому эпизоду.

13 ноября в пресс-службе Генпрокуратуры «Украинской правде» сообщили, что расследуется 9 случаев нарушения избирательного законодательства по обращениям граждан: 5 случаев касается Луганской области и по одному – Крыма, Черновцов, Николаева и Киева.

В частности, в Крыму расследуется подкуп избирателей, где гражданам раздавали по 300 гривен. В Черновцах – обман избирателей через распространение листовок с неправдивой информацией. В Луганской области – несколько дел о подкупе избирателей, а также о распространении некролога о якобы смерти кандидата от Партии регионов. В Николаеве расследуется дело по заявлению 11 представителей МВД, которые пожаловались на телесные повреждения в результате столкновений с гражданами в 132-м округе. По Киеву расследуется дело о подделке избирательной документации в 223-м округе.