Ющенко дал официальное поручение Тимошенко и Кириленко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что вопрос создания демократической коалиции требует тщательного и открытого диалога, касающегося отношений между политическими силами – ее участниками.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Харькове.

«Я официально поручил Юлии ТИМОШЕНКО и Вячеславу КИРИЛЕНКО вместе с переговорными группами как можно скорее взять на себя ответственность и сформировать демократическую коалицию», – сказал В.ЮЩЕНКО, в то же время отметив, что это вопрос, безусловно, не является простым.

«Я понимаю, что преимущество в три голоса (голоса депутатов в Верховной Раде – УНИАН) говорит о том, что мы должны более тщательным образом и открыто говорить обо всех нюансах отношений между двумя политическими силами, но я требую сегодня более активной работы в формировании демократической коалиции», – подчеркнул В.ЮЩЕНКО. Президент выразил убеждение, что именно создание демократического большинства должно дать избирателям ответ на политические результаты внеочередных парламентских выборов. «Этот шанс должна украинская демократия использовать», – отметил он.

Глава государства выразил убеждение, что демократическая коалиция должна предложить качественно новую политику конструктивных отношений между большинством и меньшинством в Верховной Раде, «которая засвидетельствовала бы, что оппозиции предоставляются законные голос и права, возможность принимать самое тщательное участие в формировании украинских государственных решений».