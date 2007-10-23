Представитель Мороза получил в суде ”желтую карточку”

Сегодня во время судебного заседания коллегия судей Высшего административного суда Украины (ВАСУ) за ненадлежащее поведение вынесла официальное предупреждение представителю Социалистической партии Украины Валерию КОЧЕТОВУ.

Как передает корреспондент УНИАН, когда суд перешел к заслушиванию объяснений представителей ЦИК, В.КОЧЕТОВ попросил предоставить ему для ознакомления оригиналы протоколов окружных избирательных комиссий и протокол с результатами голосования по заграничному избирательному округу, которые суд получил от ЦИК за предоставленным и принятым ранее ходатайством истцов.

Вместо этого председательствующий в суде Александр ПАСЕНЮК заметил, что для этого будет отдельно выделено время.

Отвечая на эту реплику, В.КОЧЕТОВ заявил, что не может задать вопрос заместителю председателя ЦИК Андрею МАГЕРЕ, поскольку не имеет возможности ознакомиться с указанными документами. В связи с этим В.КОЧЕТОВ во второй раз заявил ходатайство об отводе всему составу коллегии судей ВАСУ, мотивируя это тем, что суд действует предвзято. В.КОЧЕТОВ выразил убеждение, что «действия суда направлены на заведомо неправомерное решение».

В ответ А.ПАСЕНЮК сказал, что суд, посоветовавшись на месте, не удовлетворит это ходатайство, поскольку аналогичное уже рассматривалось.

В свою очередь, В.КОЧЕТОВ заявил: «Вы нарушаете закон, ваша честь. Я буду подавать в отношении Вас жалобу о самоуправстве».

После этого судья сначала сделал замечание, а затем вынес официальное предупреждение.