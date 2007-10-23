Луценко сдал анализы крови, мочи и волос на наркотики и алкоголь

Лидер блока «Наша Украина – Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО 19 октября сдал анализы для тестирования на наркотическую и алкогольную зависимость.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона», Ю.ЛУЦЕНКО сделал это по инициативе телекомпании «1+1». Анализы крови, мочи и волос были сданы в киевском Центре диагностической медицины «Евролаб». Окончательные результаты анализов будут готовы, по данным клиники, в среду, 24 октября.

В пресс-службе напомнили, что в прямом эфире «5-го канала» 17 октября Ю.ЛУЦЕНКО пригласил мэров Киева и Харькова Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и Михаила ДОБКИНА сдать кровь на употребление наркотиков и алкоголя.

Киевский городской председатель Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ согласился с данным предложением, в то же время выдвинув собственные требования.

Сдав анализы, говорится в сообщении, Ю.ЛУЦЕНКО доказал, что не боится публичности даже в таких вопросах, поскольку по результатам анализов, которые проводятся в клинике «Евролаб», есть возможность получить данные об употреблении алкоголя и наркотиков на протяжении последних восьми лет. Подобную проверку состояния здоровья ежегодно проходят сотрудники НАТО, отмечает пресс-служба.

Приглашенный телеканалом «1+1» Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ в лабораторию в назначенное время не явился, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 19 октября пресс-служба КГГА распространила сообщение, в котором говорится, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ выразил готовность вместе с Ю.ЛУЦЕНКО пройти любую проверку и тесты в прямом эфире «5 канала», Первого Национального канала, ТРК «Киев» или другого телеканала на предмет употребления наркотиков или получения взяток.

22 октября советник Киевского городского председателя по вопросам свободы слова Казбек БЕКТУРСУНОВ заявил, что телеканал «Киев» готов обеспечить трансляцию процедуры прохождения проверки на детекторе лжи в прямом эфире всем политикам и публичным людям, независимо от их политической принадлежности. “Мы готовы впервые организовать такую трансляцию, которая либо подтвердит, либо опровергнет эти заявления. Киевский мэр выразил желание принять участие в этом проекте. Теперь все ожидают решение Юрия ЛУЦЕНКО...», - добавил К.БЕКТУРСУНОВ.