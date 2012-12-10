Допрос Мельниченко перенесли - жалуется на высокое давление

Печерский районный суд Киева завтра в 12.00 продолжит допрос бывшего майора Управления Госохраны Николая Мельниченко в качестве свидетеля по уголовному делу по обвинению экс-генерала МВД Алексея Пукача в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом УНИАН сообщила адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко.

По ее словам, сегодня суд был вынужден прервать заседание и перенести его на завтра в связи с ходатайством Н.Мельниченко, в котором он попросил перенести допрос из-за плохого самочувствия – повышенного давления.

Также В.Теличенко отметила, что сегодня А.Пукач в очередной раз заявил, что причиной убийства Г.Гонгадзе были его антигосударственные настроения и плохое отношение к Леониду Кучме и политике, которую он проводил.

Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева с апреля 2011 года рассматривает в закрытом режиме дело по обвинению экс-начальника Департамента внешнего наблюдения МВД Украины А.Пукача в убийстве Г.Гонгадзе.

По данным Генпрокуратуры, досудебным следствием установлено, что А.Пукач в мае-сентябре 2000 года превысил власть и свои служебные полномочия в отношении общественного деятеля Алексея Подольского и журналиста Г.Гонгадзе, и 17 сентября 2000 года преднамеренно совершил убийство последнего.

В конце ноября этого года Печерский суд начал допрос Н.Мельниченко в качестве свидетеля по делу А.Пукача. В то же время допрос уже неоднократно перерывался, в частности, из-за болезни Н.Мельниченко и из-за отсутствия у его адвоката допуска к государственной тайне, который необходим по этому делу.