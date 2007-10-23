В ПР приняли Бойко, Кивалова и сестру Левочкина

Сегодня на собрании будущих депутатов Партии регионов в ее состав было принято 15 человек, включенных в список кандидатов в народные депутаты от Партии регионов как беспартийные.

Об этом УНИАН сообщил кандидат в народные депутаты от Партии регионов Юрий МИРОШНИЧЕНКО.

По его словам, в Партию регионов приняты Инна БОГОСЛОВСКАЯ (в списке - №4), Юрий БОЙКО (№49), Сергей КИВАЛОВ (№28), Александр ВОЛКОВ (№42), Ирина АКИМОВА (№63), Юлия НОВИКОВА (№105), Валерий ХАРЛИМ (№107), Николай СОЛОШЕНКО (№112), Павел ЛЕБЕДЕВ (№121), Александр СУПРУНЕНКО (№145), Ирина БЕРЕЖНАЯ (№151), Юрий МОРОКО (№153), Сергей ТИТЕНКО (№159), Ирина ГОРИНА (№162) и Михаил ЗУБЕЦ (№174).

Справка УНИАН. И.БОГОСЛОВСКАЯ на предыдущих парламентских выборах возглавляла список партии «Вече», сейчас является заместителем министра юстиции.

Ю.БОЙКО после формирования в 2006 году коалиционного правительства возглавил Министерство топлива и энергетики.

С.КИВАЛОВ – народный депутат от Партии регионов в Верховной Раде 5-го созыва, экс-глава Центральной избирательной комиссии.

А.ВОЛКОВ был избран в 2006 году от блока «Наша Украина» в Верховную Раду 5-го созыва, однако позже поддержал парламентскую коалицию в составе Партии регионов, СПУ и КПУ.

И.АКИМОВА – генеральный директор аналитического центра «Бюро экономических и социальных технологий».

Ю.НОВИКОВА – глава Наблюдательного совета Николаевского комбината хлебопродуктов, сестра руководителя аппарата премьер-министра Украины Сергея ЛЕВОЧКИНА.

В.ХАРЛИМ – временно безработный.

Н.СОЛОШЕНКО - главный советник по развитию производства и новых технологий Металлургического завода «Дніпросталь».

П.ЛЕБЕДЕВ – народный депутат 5-го созыва, избранный в 2006 году по списку БЮТ.

А.СУПРУНЕНКО - директор Юридического центра «Эквитас».

И.БЕРЕЖНАЯ – частный нотариус.

Ю.МОРОКО - генеральный директор ООО «ММДС-Україна».

С.ТИТЕНКО – глава Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украини.

И.ГОРИНА - генеральный директор ООО «Консент».

М.ЗУБЕЦ – депутат Верховной Рады 5-го созыва, был избран по списку БЮТ.