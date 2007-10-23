В ПР приняли Бойко, Кивалова и сестру Левочкина
Партбилеты получили 15 человек
|Юрий МИРОШНИЧЕНКО
Об этом УНИАН сообщил кандидат в народные депутаты от Партии регионов Юрий МИРОШНИЧЕНКО.
По его словам, в Партию регионов приняты Инна БОГОСЛОВСКАЯ (в списке - №4), Юрий БОЙКО (№49), Сергей КИВАЛОВ (№28), Александр ВОЛКОВ (№42), Ирина АКИМОВА (№63), Юлия НОВИКОВА (№105), Валерий ХАРЛИМ (№107), Николай СОЛОШЕНКО (№112), Павел ЛЕБЕДЕВ (№121), Александр СУПРУНЕНКО (№145), Ирина БЕРЕЖНАЯ (№151), Юрий МОРОКО (№153), Сергей ТИТЕНКО (№159), Ирина ГОРИНА (№162) и Михаил ЗУБЕЦ (№174).
Справка УНИАН. И.БОГОСЛОВСКАЯ на предыдущих парламентских выборах возглавляла список партии «Вече», сейчас является заместителем министра юстиции.
Ю.БОЙКО после формирования в 2006 году коалиционного правительства возглавил Министерство топлива и энергетики.
С.КИВАЛОВ – народный депутат от Партии регионов в Верховной Раде 5-го созыва, экс-глава Центральной избирательной комиссии.
А.ВОЛКОВ был избран в 2006 году от блока «Наша Украина» в Верховную Раду 5-го созыва, однако позже поддержал парламентскую коалицию в составе Партии регионов, СПУ и КПУ.
И.АКИМОВА – генеральный директор аналитического центра «Бюро экономических и социальных технологий».
Ю.НОВИКОВА – глава Наблюдательного совета Николаевского комбината хлебопродуктов, сестра руководителя аппарата премьер-министра Украины Сергея ЛЕВОЧКИНА.
В.ХАРЛИМ – временно безработный.
Н.СОЛОШЕНКО - главный советник по развитию производства и новых технологий Металлургического завода «Дніпросталь».
П.ЛЕБЕДЕВ – народный депутат 5-го созыва, избранный в 2006 году по списку БЮТ.
А.СУПРУНЕНКО - директор Юридического центра «Эквитас».
И.БЕРЕЖНАЯ – частный нотариус.
Ю.МОРОКО - генеральный директор ООО «ММДС-Україна».
С.ТИТЕНКО – глава Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украини.
И.ГОРИНА - генеральный директор ООО «Консент».
М.ЗУБЕЦ – депутат Верховной Рады 5-го созыва, был избран по списку БЮТ.