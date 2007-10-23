Регионалы из своей среды выбрали шестерых самых достойных

Кандидаты в народные депутаты от Партии регионов сегодня на своем собрании создали рабочую группу по подготовке к проведению первого пленарного заседания Верховной Рады VI созыва.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.

В состав рабочей группы вошли лидер Партии регионов, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, председатель фракции Партии регионов, координатор парламентского большинства в Верховной Раде V созыва Раиса БОГАТИРЬОВА, председатель Политсовета Партии регионов, первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ, секретарь Политсовета Партии регионов, вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ, председатель Политисполкома Партии регионов, вице-премьер-министр Украины Владимир РЫБАК и руководитель Аппарата премьер-министра Украины Сергей ЛЕВОЧКИН.

Соответствующую информацию о создании рабочей группы подтвердила УНИАН и представитель Партии регионов Анна ГЕРМАН.

Между тем ранее кандидат в народные депутаты от ПР Михаил ЧЕЧЕТОВ сообщал УНИАН, что Партия регионов пока не определилась с представителями от своей политической силы, которые войдут в состав рабочей группы по подготовке первого пленарного заседания Верховной Рады 6-го созыва.

М.Чечетов отметил, что этот вопрос будет обсуждаться только после того, как Высший административный суд Украины рассмотрит все вопросы, связанные с результатами выборов.